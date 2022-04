Scossa di terremoto in Abruzzo, avvertita distintamente a Sulmona (L’Aquila)

Una lieve scossa di terremoto si è verificata in Abruzzo alle 14:49 di oggi 9 Aprile. Il sisma, dalle analisi dell’INGV, è stato di magnitudo 2.9 sulla scala Richter ed è avvenuto 12 km a ovest di Sulmona, in provincia dell’Aquila.

Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione in zona epicentrale. Numerose le segnalazioni da Sulmona. Scossa percepita lievemente fino a un raggio di almeno 25-30 km dall’epicentro.

La profondità stimata della scossa è di 14 km.

Consulta la SEZIONE TERREMOTI per rimanere aggiornato su tutte le scosse che avvengono in Italia in tempo reale.

A cura di Francesco Ladisa