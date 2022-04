Incidente in funivia in India: morti, feriti e una quarantina di persone bloccate nelle cabine

Un grave incidente si è verificato ieri in India, lungo una funivia nel distretto di Deoghar, nel Jharkhand. In seguito a uno scontro 2 persone hanno perso la vita, altre sono rimaste ferite.

Una quarantina di persone sono rimaste bloccate a mezz’aria nelle cabine della funivia e sono in corso da diverse ore gli interventi di salvataggio, estremamente delicati.

La protezione civile li sta rifornendo di acqua e cibo in attesa dell’intervento dei militari, che molto probabilmente dovranno utilizzare elicotteri.

L’incidente sembra essersi verificato a causa di un problema tecnico ma, riferiscono i funzionari indiani, si dovranno effettuare accertamenti.

2 people killed and several injured after cable cars in a #Ropeway collided with each other.

Location:- Trikut hills close to Baba #Baidyanath #Temple in #Jharkhand‘s #Deoghar district.#DeogharRopewayAccident#jharkhandnews #RopewayAccident #RopewayTragedy pic.twitter.com/61mtsvjHl6

— Gurmeet Singh, IIS (@Gurmeet_Singh33) April 11, 2022