Meteo: ecco l’anticiclone e la mitezza PRIMA di Pasqua!

La rapida sferzata fredda occorsa nelle ultime 48 ore si sta rapidamente dileguando grazie al repentino rinforzo dell’anticiclone nel Mediterraneo. Sarà proprio l’alta pressione l’unico indiscusso protagonista per gran parte della settimana, in grado di riportare le temperature ben oltre le medie del periodo da nord a sud.

L’arrivo di aria più calda nordafricana, specie a metà settimana, sarà responsabile di un’impennata notevole delle temperature: su pianura Padana e zone interne del centro e del sud sarà facile imbattersi in temperature tra i 22 e i 26°C, tipici della tarda primavera o per alcuni versi anche dell’inizio dell’estate. Il tutto avverrà in un contesto stabile e spesso soleggiato.

Insomma da oggi fino a venerdì vivremo un periodo stabile e decisamente mite su tutto lo Stivale. Cosa accadrà nel week-end di Pasqua e nel giorno di Pasquetta? È ancora presto per dirlo, ma le ultimissime elaborazioni non sono affatto incoraggianti.

Proprio in prossimità di Pasqua l’alta pressione potrebbe cedere terreno a correnti più fredde provenienti dal nord Europa, che non solo farebbero crollare, per l’ennesima volta, le temperature su valori invernali ma favorirebbero anche molta instabilità. Ad oggi la giornata più fredda potrebbe rivelarsi quella di Pasquetta, ma senza dubbio siamo troppo lontano coi tempi per effettuare una previsione quantomeno affidabile. I prossimi aggiornamenti saranno esaustivi a tal proposito.

A cura di Raffaele Laricchia