Previsioni meteo: settimana molto MITE, guardate che temperature sono previste!

Sarà una settimana dal sapore tardo primaverile su tutta Italia grazie al ritorno delle tiepide correnti africane. La formazione di una depressione nel Mediterraneo occidentale favorirà la risalita di aria più calda da Tunisia, Algeria e Libia verso lo Stivale, dando inizio ad un periodo a tratti fin troppo mite! Le temperature, infatti, saliranno oltre le medie del periodo da nord a sud nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.

Almeno fino a sabato vivremo una settimana molto stabile con possibilità di piogge pari a zero (eccetto isolati fenomeni lungo l’arco alpino) e con temperature spesso superiori ai 20°C. In pianura Padana, sul lato tirrenico e sulle isole maggiori sarà facile imbattersi in temperature tra i 23 e 26°C, con isolati picchi clamorosi di 27°C (specie nelle aree interne). Sul versante adriatico e quello ionico le temperature saranno leggermente più basse ma comunque molto gradevoli.

Cattive soprese per Pasqua e Pasquetta? Dopo la stabilità dell’anticiclone potremmo assistere ad un clamoroso ritorno delle correnti fredde tra i giorni di Pasqua e Pasquetta (domenica 17 e lunedì 18). Il freddo proveniente dal nordest Europa tenderà pian piano a scivolare verso il Mediterraneo grazie ad un marcato rinforzo dell’anticiclone su Gran Bretagna e Scandinavia, secondo una configurazione tipicamente invernale e che solitamente provoca forti ondate di freddo in Italia.

In questo caso sarà probabile assistere ad un generale calo termico, più marcato al sud e sul lato adriatico, accompagnato da venti sostenuti di grecale e tramontana ed anche acquazzoni e temporali sparsi. Sul tempo per le festività di Pasqua e Pasquetta ci torneremo nei prossimi articoli con aggiornamenti più dettagliati e affidabili.

A cura di Raffaele Laricchia