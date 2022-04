Scossa di terremoto avvertita a Roma: epicentro a Ciciliano [DATI INGV]

Una scossa di terremoto di moderata intensità si è verificata nel Lazio, in provincia di Roma, alle 22:21.

Dalle prime stime dell’INGV, la scossa è stata di magnitudo 3.4 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro nei pressi di Ciciliano, piccolo comune 10 km a est di Tivoli.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione nell’area epicentrale: tremori avvertiti fino a un raggio di almeno 20/30 km, fino alle porte di Roma. Segnalazioni soprattutto dai quartieri orientali della capitale.

La profondità stimata della scossa è di 10.1 km.

A cura di Francesco Ladisa