Scossa di terremoto lieve avvertita ai Castelli romani

Una lieve scossa di terremoto si è verificata a est di Roma, nell’area dei castelli romani, alle 13:48 di oggi 11 Aprile.

Il sisma è stato di magnitudo 2.2 sulla scala Richter ed è stato avvertito lievemente nell’area epicentrale. I comuni più vicini all’epicentro risultano Colonna, Gallicano, San Cesareo, Zagarolo.

La profondità stimata della scossa è di 10 km.

A cura di Francesco Ladisa