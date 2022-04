MITE e bel tempo in settimana, pessime notizie per Pasqua e Pasquetta!

Sole e clima mite saranno protagonisti indiscussi per gran parte della settimana, almeno fino alla giornata di sabato: il merito va senza dubbio dato all’anticiclone che richiamerà aria tiepida dal nord Africa, con apice proprio tra giovedì e venerdì quando raggiungeremo temperature di 25-27°C in diverse località della pianura Padana, del lato tirrenico e delle isole maggiori.

Ma il mese di aprile, sulla scia del finale di marzo, ci sta abituando a repentini cambiamenti del tempo ed a improvvisi strappi freddi di origine artica che in men che non si dica raggiungono il Mediterraneo spazzando via le temperature primaverili. Ed è proprio ciò che avverrà sul finire della settimana, proprio nel giorno di Pasqua!

Tra domenica 17 e lunedì 18, rispettivamente i giorni di Pasqua e Pasquetta, un nucleo d’aria fredda proveniente dalla Scandinavia si farà largo verso l’Italia apportando un sensibile calo delle temperature, venti forti di grecale e tramontana ed infine acquazzoni e temporali sparsi. Insomma passeremo da un contesto tardo primaverile ad uno tardo invernale!

Le regioni adriatiche e del sud saranno il bersaglio principale di questa ondata di freddo: qui le temperature scenderanno di almeno 10°C nel giorno di Pasqua, rispetto alle temperature elevate dei giorni precedenti. Il calo termico si percepirà anche al nord e sul lato tirrenico, ma in termini assoluti sarà decisamente più contenuto. Per esempio, su regioni come Abruzzo, Molise e Puglia potremo registrare massime tra i 10 e 13°C nel giorno di Pasqua, mentre al nord e su Toscana, Lazio e Sardegna avremo temperature tra i 18 e 20°C.

Il vento sostenuto di tramontana acutizzerà la sensazione del freddo su tutto il sud ed il versante adriatico.

Le note più instabili potrebbero riguardare il meridione e le zone interne del centro: parliamo principalmente di acquazzoni e temporali sparsi, sia nel giorno di Pasqua che in quello di Pasquetta. Altrove avremo cieli decisamente più sgombri da nuvole.

A cura di Raffaele Laricchia