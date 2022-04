Devastante grandinata e tornado si abbattono in Texas, a Salado: oltre 20 feriti

Nuovi violenti temporali hanno colpito il Texas nelle ultime ore, producendo anche tornado e grandinate di dimensioni eccezionali.

Nel pomeriggio di ieri un temporale a carattere di supercella si è abbattuto sulla località di Salado, dove si è verificata una grandinata impressionante, con chicchi grossi fino a 12-14 cm!

La piccola cittadina situata nella contea di Bell è stata travolta anche da un grosso tornado che ha raso al suolo edifici, abbattuto linee elettriche, sradicato alberi.

Le autorità locali hanno dichiarato che la violenta ondata di maltempo ha causato almeno 23 feriti, di cui almeno uno in gravi condizioni.

Come suddetto, il temporale ha prodotto anche una maxi-grandinata, con chicchi talmente grossi da causare danni ad automobili, case e giardini. Fenomeni del genere non sono rari in America in questa stagione, in quanto alcuni temporali risultano particolarmente severi e caratterizzati da fortissime correnti ascensionali al loro interno, che favoriscono l’accrescimento del chicco di grandine trasportandolo più volte su e giù nella nube.

NEW VIDEO: A large #tornado was spotted in Salado, TX. Huge #hail was seen as well including a hailstone that measured 5.5″! #TXwx pic.twitter.com/yZqKnBxNy6 — WeatherNation (@WeatherNation) April 13, 2022

A cura di Francesco Ladisa