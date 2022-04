Devastanti alluvioni in Sud Africa: almeno 59 morti nella provincia del KwaZulu-Natal

Si aggrava il bilancio delle pesanti inondazioni che hanno colpito a inizio settimana la provincia sudafricana del KwaZulu-Natal (ve ne abbiamo già parlato in questo articolo).

Secondo gli ultimi aggiornamenti sono almeno 59 le vittime del maltempo, che ha messo in ginocchio intere città e villaggi distruggendo case e infrastrutture: 45 le persone morte nella metropoli di Durban e 14 nel vicino distretto di iLembe.

Il servizio meteorologico SA ha avvertito di precipitazioni significative nelle aree eThekwini, KwaDukuza, Mandeni, Maphumulo, Ndwedwe, Ray Nkonyeni, Umdoni, Mkhambathini, Richmond, Msunduzi, Ubuhlebezwe, Umlalazi, Umngeni, Umshwathi, Umuziwabantu, Umvoti, Umzimkhulu, Dr Nkosazana Dlamini- Comuni di Zuma e Umzumbe.

The death toll from the flash floods in some parts of KwaZulu-Natal is expected to rise. The death toll now stands at 45, with many other people missing. #eNCA‘s @DasenThathiah took to the sky earlier to show us the extent of the damage. #KZNFloods #DStv403 pic.twitter.com/xJFfR96PY2

— eNCA (@eNCA) April 12, 2022