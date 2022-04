Notte di scosse in Italia: tremano Sicilia ed Emilia Romagna, dati INGV e mappe

Notte di scosse quella appena trascorsa in Italia: due eventi sismici sono stati avvertiti distintamente dalla popolazione, uno in Sicilia e l’altro in Emilia Romagna.

Le due scosse di terremoto sono state rispettivamente di magnitudo 4.2 e 3.1 e si sono verificate alle ore 3:34 e alle 5:46.Â

Il sisma avvenuto in Sicilia è stato localizzato in mare a largo della costa orientale siciliana ed è stato percepito in gran parte della Sicilia orientale, specialmente fra le province di Catania, Siracusa, Ragusa. Scossa avvertita leggermente anche nel sud della Calabria.

Il terremoto che ha interessato l’Emilia Romagna ha avuto epicentro a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. Avvenuto a una profondità di soli 6 km, è stato avvertito distintamente in area epicentrale, accompagnato anche da un forte boato. Sisma percepito in particolare fra le province di Reggio Emilia, Modena e Parma.

A cura di Francesco Ladisa