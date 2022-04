Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle 16:54 nel Lazio, nei pressi di Ciciliano, in provincia di Roma.

Il sisma, di magnitudo 2.7 sulla scala Richter, si è verificato a una profondità di 9.4 km ed è stato avvertito lievemente nell’area epicentrale. Scossa avvertita anche a Tivoli, a circa 10 km dall’epicentro.

A cura di Francesco Ladisa