Forti venti investono il Nord Italia: crolla ponteggio a La Spezia, momenti di paura [VIDEO]

Un nucleo di aria fredda proveniente dal Nord Europa sta facendo ingresso sull’Italia settentrionale (come ampiamente previsto), accompagnato da intensi venti da nord-est che si stanno spingendo fin verso la Liguria.

Proprio a causa delle forti raffiche di vento si segnalano dei danni nel Levante ligure: momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi nel centro storico della Spezia, in via Fiume, poco lontano dalla stazione centrale, per il crollo di un ponteggio. Interessato Palazzo Calderai, edificio di epoca liberty che si trova tra Piazza Saint-Bon e Via del Prione.

Il forte vento (misurati circa 80 km/h in città ) ha fatto crollare alcune impalcature facendo cadere il materiale di cantiere in strada. Immediato l’intervento di vigili del fuoco e polizia locale che insieme hanno provveduto a transennare l’intera zona popolata da una fitta rete di locali pubblici, ristoranti e pizzerie. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita ma la paura non è mancata.

A cura di Francesco Ladisa