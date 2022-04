Lago di Braies: cadono in 8 nel lago di Braies ghiacciato, grave un bimbo di 7 mesi

Otto persone, tra cui un bambino di soli 7 mesi, sono caduti nelle acque del lago di Braies (Bolzano) mentre camminavano sulla superficie ghiacciata, resa fragile dalle temperature che sono sensibilmente aumentate negli ultimi giorni.

E’ il bilancio di almeno 3 incidenti che si sono verificati nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, quando numerosi turisti hanno popolato la zona del lago di Braies.

Secondo quanto riporta il sito Ansa.it, il bambino di 7 mesi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Innsbruck. Anche un’altra persona è ricoverata all’ospedale di Innsbruck, mentre gli altri sei si trovano in tre strutture dell’Alto Adige. La prima a cadere in acqua sarebbe stata la famiglia con il piccolo di 7 mesi e successivamente le altre persone, intervenute per tentare di dare i soccorsi. Altri sono invece caduti in momenti diversi. Le persone soccorse sono in condizioni di forte ipotermia.

A cura di Francesco Ladisa