Scossa di terremoto ai Campi Flegrei nella notte, avvertita a Pozzuoli e zone vicine

Una nuova scossa di terremoto si è verificata in tarda nottata, alle 4:05, nell’area dei Campi Flegrei, dopo alcuni giorni di bassa sismicità nella zona.

Il sisma è stato di magnitudo 2.7 e si è verificato a una profondità di circa 2 km. L’epicentro è stato localizzato nell’area della Solfatara.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in prossimità dell’epicentro, quindi in particolare nella città di Pozzuoli, dove diverse persone si sono svegliate in seguito al boato e al tremore provocato dal terremoto (durato qualche secondo).

Naturalmente non si segnalano danni a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa