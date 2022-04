Scossa di terremoto fra Emilia Romagna e Toscana: tremori da Bologna a Firenze

Una scossa di terremoto si è verificata al confine fra Toscana ed Emilia Romagna alle 17:49 di oggi, 19 Aprile. Dalle prime stime dell’INGV il sisma ha avuto una magnitudo pari a 3.8.

L’epicentro è stato localizzato sull’area appenninica a cavallo fra le due regioni, a 6 km da Firenzuola, 7 km da Monghidoro. La scossa è stata avvertita distintamente in un raggio di almeno 50 km. Tremori avvertiti a Bologna, Imola, Faenza, Prato, Pistoia, Firenze. Non si segnalano danni a cose o persone.

L’INGV ha stimato una profondità di 3.8 km.

A cura di Francesco Ladisa