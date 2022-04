Avviso dell’AM: intensa perturbazione in arrivo, temporali e venti di burrasca in arrivo

Un intenso vortice depressionario in arrivo da ovest condizionerà il tempo nella giornata di Giovedì, apportando maltempo diffuso, forti venti di scirocco e fenomeni localmente temporaleschi, in particolare sulle regioni tirreniche.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

-DALLE 00 UTC DI DOMANI, GIOVEDI’ 21 APRILE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SULLA SARDEGNA;

-DALLE 12 UTC DI DOMANI, GIOVEDI’ 21 APRILE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE SU LAZIO E TOSCANA E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE SULLA CAMPANIA.

ALTRESI’ SI PREVEDONO, DALLE 12 UTC DI DOMANI, GIOVEDI’ 21 APRILE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PRECIPITAZIONI DIFFUSE E ABBONDANTI, LOCALMENTE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO, SULL’EMILIA-ROMAGNA.

I SOPRA MENZIONATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO E FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA.

SI PREVEDE INOLTRE VENTO FORTE, DA SUD-EST, CON RAFFICHE DI BURRASCA O LOCALMENTE BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE:

-DALLE 00 UTC DI DOMANI, GIOVEDI’ 21 APRILE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18/21 ORE SULLA SICILIA;

-DALLE 06 UTC DI DOMANI, GIOVEDI’ 21 APRILE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18/21 ORE SULLA CALABRIA;

-DALLE 09 UTC DI DOMANI, GIOVEDI’ 21 APRILE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SU BASILICATA E PUGLIA.

SI PREVEDE ANCHE, DALLE 06 UTC DI DOMANI, GIOVEDI’ 21 APRILE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 21/24 ORE VENTO FORTE SETTENTRIONALE CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE SULLA LIGURIA, CON RIFERIMENTO

PARTICOLARE AL SETTORE OVEST.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa