Meteo: primi cenni di cambiamento, perturbazione in arrivo da ovest!

Le immagini satellitari ci mostrano l’inevitabile indebolimento dell’anticiclone a partire da ovest, per effetto dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Si tratta della prima di una serie di perturbazioni che nei prossimi giorni invaderanno l’Italia con piogge a più riprese (ve ne abbiamo ben parlato in questo articolo).

Le nubi sono in graduale aumento su tutto il nord, il centro e in Sardegna, ma per il momento sono nubi prive di pioggia. Il fronte instabile lo troviamo tra la Sardegna e le Baleari e sarà proprio questo ad investire le regioni più occidentali nel corso della giornata odierna. Le prime deboli piogge raggiungeranno Sardegna, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta nel corso della giornata, mentre le nubi aumenteranno su tutto il nordest ed il lato tirrenico.

Le temperature aumenteranno su tutto il centro e il sud rispetto a ieri, sfiorando anche i 23-24°C sulle isole maggiori e in Calabria. Lieve calo termico al nord, per effetto della copertura nuvolosa piuttosto insistente.

I giorni più instabili saranno quelli di giovedì e venerdì quando l’aria fresca atlantica approfondirà una depressione mediterranea ricca di piogge su tutto il centro e il nord Italia. In questo frangente il sud sarà investito da fortissime raffiche di scirocco e locali forti temporali.

A cura di Raffaele Laricchia