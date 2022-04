Meteo: soffio atlantico nel Mediterraneo, PIOGGE e venti FORTI a breve

La perturbazione atlantica tanto annunciata nei giorni scorsi è arrivata a destinazione, come potete facilmente osservare dallo scatto satellitare. È in via di sviluppo una depressione piuttosto profonda che sta richiamando nubi, pulviscolo sahariano e anche venti molto forti di scirocco sulle regioni del centro e del sud.

Il vento sarà impetuoso in Sicilia, dove si prevedono raffiche di scirocco oltre 120 km/h tra mattina e pomeriggio, poi toccherà anche al resto del sud e al lato adriatico fare i conti con raffiche di scirocco oltre 60-70 km/h.

Il vento andrà ad alimentare forte instabilità in Sardegna e regioni centro-settentrionali: ci aspettiamo, in giornata, piogge sparse su Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte. Piogge più forti e diffuse in Sardegna.

In serata il tempo peggiorerà nettamente su Campania, Sicilia, Basilicata e Puglia a causa dell’arrivo di piogge, rovesci e locali temporali dal Tirreno. Il maltempo entrerà nel vivo domani grazie al transito di vastissime nubi ricche di piogge “democratiche” sul centro Italia e poi anche al nord. Tutto questo mentre al sud avremo tempo più asciutto e ancora sostenute raffiche di scirocco.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia