Previsioni meteo: piogge e forti temporali nel WEEK-END su alcune regioni

Mentre va in scena un forte peggioramento di natura atlantica, di cui vi abbiamo ben parlato in questo articolo, possiamo già gettare lo sguardo al fine settimana che ci traghetterà alla Festa della Liberazione del 25 aprile.

Il flusso instabile atlantico continuerà ad attraversare l’Europa centrale e parte del Mediterraneo, favorendo una prosecuzione del maltempo sulle regioni più esposte come quelle settentrionali e dell’alto Tirreno.

È confermata, infatti, un’altra perturbazione atlantica tra sabato e domenica che avrà come obiettivo principale proprio il nord: nubi, piogge e temporali si mostreranno su gran parte del settentrione ed in particolare su Valle d’Aosta, alto Piemonte, Lombardia, Trentino alto Adige, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia. Su questi settori avremo piogge forti e locali intensi temporali che potranno produrre accumuli di pioggia molto importanti vista l’attuale drammatica crisi idrica.

Le piogge saranno più deboli in pianura Padana, ma comunque piuttosto presenti e diffuse sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Qualche fenomeno lambirà anche il centro Italia, ma man mano che ci muoveremo verso sud i cieli saranno sempre più sereni e le temperature via via sempre più alte. Pensate che al sud avremo condizioni meteo totalmente opposte: i cieli saranno spesso sereni o velati, mentre le temperature saliranno anche oltre i 26-27°C su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Insomma si respirerà aria quasi estiva!

Il 25 aprile, che cade nella giornata di lunedì, avremo ancora instabilità al nord e localmente nelle zone interne del centro, mentre al sud persisterà l’alta pressione con clima mite.

A cura di Raffaele Laricchia