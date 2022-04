Tempesta di scirocco in Sicilia: alberi crollati e danni nel messinese

Come ampiamente previsto nella giornata di ieri una forte tempesta di scirocco si sta abbattendo sulla Sicilia, con raffiche prossime agli 80-90 km/h sulla fascia settentrionale dell’isola, localmente anche superiori lungo i crinali delle aree montuose come i Nebrodi.

Il vento sta causando parecchi disagi e danni dal trapanese fino al messinese. Piante e alberi sono stati divelti anche a Messina città . In via Centonze, nella parte a nord di via Tommaso Cannizzaro, un albero è crollato su un’auto in sosta, fortunatamente non c’era nessuno nelle vicinanze. Vigili del fuoco e vigili urbani sono intervenuti sul posto per mettere l’area in sicurezza.

Il vento di scirocco rimarrà molto intenso anche nelle prossime ore sull’area settentrionale della Sicilia, per tanto raccomandiamo ancora prudenza negli spostamenti. Un’attenuazione è attesa a partire dalla sera.

A cura di Francesco Ladisa