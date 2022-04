Forte terremoto in Bosnia avvertito in tutta la Puglia: paura anche a Bari

Un intenso terremoto si è verificato poco fa in Bosnia ed Erzegovina. Dalle prime stime dei centri sismici si è trattato di una scossa di magnitudo 5.7/5.9, avente epicentro a ridosso della costa adriatica (leggi qui l’articolo).

Il sisma, data l’intensità importante, è stato avvertito anche in Italia, lungo le regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia. Scossa particolarmente avvertita in Puglia, più vicina in linea d’aria all’epicentro.

Migliaia le segnalazioni dalla regione, soprattutto dalle province di Foggia e Bari, ma anche dall’area salentina. Diverse persone sono anche scese in strada subito dopo aver avvertito la scossa, durata almeno 10 secondi dalle testimonianze. Non si segnalano danni sul territorio italiano, mentre si temono conseguenze in Bosnia e vi aggiorneremo in merito nelle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa