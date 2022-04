FORTE TERREMOTO sui Balcani, in Bosnia Erzegovina: trema anche l’Italia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa su molte località italiane, esattamente alle 23.07. Secondo i primissimi dati diffusi dal centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il sisma sarebbe avvenuto in Bosnia Erzegovina, non molto distante dal mar Adriatico.

Dai primi dati il sisma avrebbe raggiunto la magnitudo richter 5.8 ad una profondità di circa 20 km. Epicentro individuato nei pressi di Berkovici e Vlahovici, oltre 100 km a sud di Sarajevo. Secondo i dati ufficiali dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 6.0 a circa 10 km di profondità, con epicentro sempre in Bosnia.

Il terremoto è stato avvertito distintamente e nitidamente su gran parte del centro e del sud. Centinaia le segnalazioni da Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Tremori durati diversi secondi a Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto, Campobasso, Pescara e Isernia. Le aree dove maggiormente è stato avvertito sono senza dubbio il Molise ed il Gargano, le più vicine all’epicentro.



Non ci sono danni a cose o persone in Italia, mentre non è possibile sapere al momento la situazione in Bosnia. Cercheremo di tenervi informati nei prossimi minuti.

A cura di Raffaele Laricchia