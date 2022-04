Meteo: vasta depressione nel Mediterraneo, altra perturbazione nel week-end!

L’immagine satellitare parla chiaro: una vasta depressione sta attraversando il Mediterraneo, con minimo barico situato nel Tirreno centrale. Attorno a questo vortice si muovono vasti fasci nuvolosi, con precipitazioni più abbondanti e diffuse al nordest. In questo caso si tratta del fronte occluso della depressione, quella più “democratica” ed in grado di regalare piogge diffuse e persistenti. Ricordiamo che il fronte occluso è il fronte “finale” che si genera dopo lo scontro tra il fronte caldo ed il fronte freddo della stessa perturbazione.

Il forte vento di scirocco, che tra ieri e le ore notturne ha duramente sferzato il sud Italia, si sta pian piano placando lasciando spazio ad un moderato libeccio.

Nelle prossime ore avremo ancora piogge diffuse al nordest, mentre al nordovest le piogge saranno sparse e molto più deboli. Isolati acquazzoni e temporali su Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Marche e zone interne della Toscana. Piovaschi in arrivo dal pomeriggio anche sul cosentino tirrenico.

Entro tarda sera avremo un generale miglioramento del tempo su tutta Italia, in attesa di un’altra perturbazione prevista tra sabato e domenica. In tal caso avremo un nuovo guasto al nord, con piogge diffuse e locali forti temporali. Ve ne abbiamo parlato in modo più approfondito in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia