Forte terremoto in Bosnia ed Erzegovina: morta una donna, diversi altri feriti per crolli

La forte scossa di terremoto magnitudo 6.0 (dato INGV) avvenuta nella tarda serata di ieri in Bosnia ed Erzegovina ha causato diversi crolli e lesionato numerosi edifici, provocando anche un morto e alcuni feriti, secondo quanto riportano le autorità locali.

Una donna di 28 anni, ferita a Stolac quando un sasso è caduto sulla sua casa, è morta in un ospedale della città vicino a Mostar. Diverse altre persone sono rimaste lievemente ferite, compresi i membri della famiglia della vittima. Danni materiali, in particolare crepe e crolli di muri, sono stati segnalati dalle autorità e dalla protezione civile di Stolac, ma anche di Ljubinje e Mostar, fra le località più colpite dal sisma.

Il terremoto Рricordiamo Р̬ stato avvertito distintamente anche in Italia, specialmente nelle regioni adriatiche e in particolar modo in Puglia. Sul territorio italiano non si registrano danni.

A cura di Francesco Ladisa