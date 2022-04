METEO: una bella e mite giornata, ma con qualche nota instabile!

L’alta pressione pian piano prende pieno possesso del Mediterraneo, come si evince dallo scatto satellitare che ci mostra lo Stivale quasi sgombro da nubi. Isolati addensamenti qua e là sono più che altro sacche di umidità della notte riuscite a condensare in nubi basse o qualche isolato banco di nebbia, ma saranno rapidamente spazzate via dal Sole nel corso della mattina.

Le temperature aumenteranno un po’ ovunque, soprattutto al nord e sul lato tirrenico dove ci aspettiamo massime fino a 23-25°C. Leggermente più fresco sul lato adriatico grazie alla presenza di venti marittimi di debole entità.

Nonostante la pressione in rinforzo sarà possibile imbattersi in isolati fenomeni durante il tardo pomeriggio: ci riferiamo principalmente alle colline e ai monti del nord, specie di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna. Su queste regioni potrebbero svilupparsi acquazzoni sparsi e brevi temporali.

L’anticiclone resisterà fino a sabato mattina, dopodiché dovremo fare i conti con un graduale peggioramento del tempo che sfocerà, nei primi giorni di maggio, in un periodo ricco di acquazzoni e temporali da nord a sud! Ve ne abbiamo ben parlato anche in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia