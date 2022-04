Scossa di terremoto in Grecia nella notte: leggeri tremori all’estremo Sud

Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 5.2 (dati INGV) si è verificata alle 3:51 di questa notte, ora italiana, nel Sud della Grecia.

Il sisma ha avuto epicentro in mare a largo di Creta (vedere mappa sotto) e si è verificato a una profondità di 20 km. Non risultano danni a cose o persone.

La scossa è stata però avvertita distintamente in Grecia, in particolare nell’area del Peloponneso e a Creta. Leggeri tremori avvertiti anche nel Sud Italia, in particolare sulla costa orientale della Sicilia e nella Calabria ionica.

A cura di Francesco Ladisa