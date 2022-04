La città colombiana Mosquera invasa da schiuma tossica

Gli abitanti della località colombiana di Mosquera, non lontano da Bogotá, stanno subendo un’invasione di schiuma tossica che sta interessando diversi punti della cittadina, in particolare il quartiere di Los Puentes.

Il materiale inquinante, riportano i media locali come El Espectador, proviene dal fiume Balsillas, che attraversa tutto il comune, e su cui sono visibili enormi accumuli di questa sostanza bianca. Secondo il governo locale, la schiuma è stata provocata dal riversamento di rifiuti di detergenti nel fiume. Inoltre le forti piogge dell’ultimo periodo hanno contribuito ad aumentare portata e pressione del corso d’acqua e quindi ad amplificare il fenomeno. Spinta poi dalle forti raffiche di vento, la schiuma si è dispersa nell’aria ed è finita in vari punti del centro abitato.

La schiuma, secondo le autorità, contiene sostanze inquinanti che sono «altamente dannose per la salute», e che sembra stiano causando malattie respiratorie tra i residenti. Un’aggravante è che non è nemmeno la prima volta che accade, anzi è un problema che si ripete stagionalmente in questo periodo, con l’arrivo delle forti piogge. «Questa situazione va avanti da anni e le denunce e i reclami sono sempre stati presentati», ma nulla è cambiato, ha ribadito una politica locale.

Una residente locale, Claudia Esperanza Garzón, ha dichiarato alla stampa che la sua salute è peggiorata dalla comparsa della schiuma. «Ora devo usare un inalatore, poiché i miei polmoni stavano già male», ha detto, mentre spazzava la schiuma da casa sua.

A cura di Francesco Ladisa