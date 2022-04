METEO: tanta instabilità in arrivo, si comincia nel week-end del 1° Maggio!

Il bel tempo delle ultime ore rischia di essere spazzato via da aria più instabile proveniente dal nord Europa. L’arrivo dell’aria più fresca (alle alte quote) e instabile è ormai una certezza, ma naturalmente gli effetti che essa avrà nel Mediterraneo sono tutti da verificare.

Non ci troveremo davanti ad una perturbazione organizzata, bensì davanti ad instabilità disorganizzata eccezion fatta per un rapido fronte di maltempo che interesserà il nordovest tra sabato sera e domenica mattina. Con “instabilità disorganizzata” si intende la presenza di acquazzoni e temporali sparsi, concentrati perlopiù nelle aree interne, sulle colline e in montagna.

SABATO 30 APRILE: peggioramento del tempo tra pomeriggio e sera su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia con possibilità di temporali localmente intensi. Più stabile altrove.

DOMENICA 1 MAGGIO: precipitazioni diffuse e localmente intense tra Emilia, Lombardia, Piemonte e Liguria centro-orientale. Piogge sparse e temporali isolati sul nordest e, tra pomeriggio e sera, su Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio. Piogge in arrivo anche su Sardegna e Sicilia.

La prossima settimana riserverà tanta vivacità meteorologica: dopo altri temporali e rovesci tra lunedì e martedì (a macchia di leopardo da nord a sud), si prospetta l’arrivo di una perturbazione più organizzata ed estesa che potrebbe coinvolgere gran parte d’Italia. Questa perturbazione è prevista, al momento, tra giovedì 5 e domenica 8, ma ci ritorneremo senza dubbio nei prossimi aggiornamenti.

A cura di Raffaele Laricchia