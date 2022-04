Usa: distruttivo tornado in Kansas nella notte, gravi danni nella città di Andover [VIDEO]

Violenti temporali hanno colpito nelle ultime ore il Kansas, negli Stati Uniti d’America. Ancora una volta i forti contrasti termici hanno generato lo sviluppo di supercelle temporalesche e tornado.

La città di Andover, nella contea di Butler, è stata sconvolta da un grosso tornado, che ha causato ingenti danni. Le violente raffiche di vento generate dal vortice hanno distrutto o danneggiato decine di case, linee elettriche, automobili, alberi. Danneggiati anche l’anfiteatro federale della città e un centro comunitario.

Al momento risultano almeno una decina di feriti, ma le notizie sono ancora frammentarie.

Impressionanti le immagini del tornado ripreso a distanza ravvicinata dal cacciatore di tempeste Reed Timmer!

Absolute devastation in parts of the Andover community. This neighborhood along Yorktown St. (just south of Dillons) has suffered immense destruction. Easily the worst I’ve seen from this storm. Long days ahead. @KSNNews @KSNStormTrack3 #kswx pic.twitter.com/u8SvtUuASd

— Meteorologist Warren Sears (@warrensearswx) April 30, 2022