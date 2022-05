Meteo: la settimana parte tra Sole e temporali, i dettagli

È un inizio di settimana stabile per alcune regioni, instabile per altre: l’Italia si trova in questo momento sotto l’influenza di correnti più fresche provenienti dall’Europa centrale che hanno riportato un po’ di acquazzoni e temporali dapprima al nordest e al centro ed ora anche su alcune località del sud.

Dal satellite si nota la presenza di nubi e instabilità sul medio-basso Adriatico, dove da diverse ore si susseguono anche isolati forti temporali.

Nel corso della giornata odierna avremo modo di osservare instabilità anche su altre regioni: i tipici rovesci o temporali pomeridiani coinvolgeranno gran parte delle aree interne del centro, oltre che Puglia e zone interne di Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Instabilità sparsa e intermittente anche al nord, sia sull’arco alpino che in pianura Padana (sebbene con accumuli di poco conto).

A cura di Raffaele Laricchia