Previsioni meteo: settimana dominata dai temporali, ma non per tutti!

Non ci sono più dubbi sull’andamento meteorologico di questa settimana: l’assenza di un campo di alta pressione determinerà il costante afflusso di aria più fresca e secca (in alta quota) che garantirà la costante presenza di instabilità pomeridiana.

Le aree preferite dall’instabilità saranno inevitabilmente quelle dell’entroterra, le colline e le montagne, mentre sulle coste avremo maggiori condizioni di variabilità e fenomeni spesso deboli o assenti. L’instabilità crescerà giorno dopo giorno, raggiungendo il culmine tra venerdì e domenica quando irromperà un nucleo d’aria ancor più instabile da ovest.

Acquazzoni e temporali saranno molto frequenti nelle zone interne di Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise ed anche al nord, specie su Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia, Veneto, Trentino.

Trattandosi di acquazzoni e rovesci sparsi a macchia di leopardo dobbiamo attenderci accumuli di pioggia molto variegati, a tratti quasi inesistenti e a tratti sostanziosi. Certo è che gli accumuli più interessanti riguarderanno i settori interni della penisola, soprattutto colline e montagne.

In tutto questo non avremo grandi variazioni termiche in negativo: anzi, le massime tenderanno gradualmente a salire nel corso della settimana da nord a sud, tanto da sfiorare picchi di 24-25°C.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia