Nuova scossa di terremoto avvertita a Firenze poco fa: dati INGV

Una nuova scossa di terremoto si è verificata nella serata di oggi, alle 22:14, in Toscana, dopo la scossa magnitudo 3.7 rilevata nel pomeriggio.

Dalle stime iniziali dell’INGV, il sisma è stato di magnitudo 3.4 e si è verificata nella provincia di Firenze, a 4 chilometri dalla località di Impruneta. La scossa è stata avvertita nuovamente a Firenze città ma anche in altri comuni toscani come Empoli, Prato, Pistoia.

Non si segnalano danni a cose o persone.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.Â

A cura di Francesco Ladisa