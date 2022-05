Paura per migliaia di persone a New York, un boato sveglia la Grande Mela: un fulmine cade sul One World Trade Center

Migliaia di persone si sono svegliate di soprassalto poco prima delle 6 di mattina ieri 2 Maggio a New York a causa di un forte boato. In molti hanno pensato preoccupati ad un’esplosione ma in realtà si è trattato di un fulmine che ha colpito il One World Trade Center, il sesto grattacielo più alto al mondo con i suoi 417 metri, antenna compresa.

Il fulmine, caduto durante un intenso temporale che ha colpito la città, è stato immortalato anche dalle immagini delle web cam dei servizi meteorologici.

La foto, diventata virale sui social benché confusa, mostra una lunga linea di luce sull’antenna in cima al One World, il grattacielo costruito a downtown di Manhattan, vicino all’area dove una volta c’erano le Torri Gemelle.

Bet this woke some folks up…lightning struck atop One World Trade Center early this morning as storms moved through. ⚡️⚡️ Image via @EarthCam. pic.twitter.com/gf1MGGZeil — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) May 2, 2022

A cura di Francesco Ladisa