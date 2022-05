Scossa di terremoto vicina al 4° Richter alle porte di Firenze: avvertita da migliaia di persone

Una scossa di terremoto è avvenuta poco fa al Centro Italia, in Toscana, esattamente alle ore 17:50.

Dalle prime stime dell’INGV il terremoto è stato di magnitudo 3.7 ed ha avuto epicentro poco a Sud di Firenze, 4 km a SW di Impruneta.

La scossa, avvenuta a una profondità di 10 km, è stata avvertita distintamente dalla popolazione in tutta la provincia fiorentina e a Firenze città, lontana solo 13 km dall’epicentro.

Sisma avvertito anche nelle province vicine come Arezzo, Siena, Pisa, Pistoia, Prato. Non si segnalano danni a cose o persone ma solo molto spavento.

Diverse persone hanno abbandonato la propria abitazione in seguito alla scossa, soprattutto a Firenze e comuni vicini.

A cura di Francesco Ladisa