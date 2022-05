Insidiosa depressione nei prossimi giorni, tanti temporali e rischio nubifragi!

Il maltempo è pronto ad entrare nel vivo e per molte regioni potrebbe essere davvero un toccasana dopo tantissima siccità. Ci riferiamo alle regioni che più hanno sofferto la mancanza di pioggia negli ultimi mesi, ovvero Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Valle d’Aosta, Sardegna, Toscana, Lazio. Insomma buona parte del nord e del lato tirrenico si trovano in un pesante deficit idrico che grazie ai rovesci e ai temporali attesi nelle prossime 96 ore potrà parzialmente colmarsi.

Il peggioramento sarà causato da un’avvezione di aria più fresca e instabile proveniente dal nord Atlantico, la quale andrà ad approfondire un vortice di bassa pressione tra il basso Mediterraneo e le coste nordafricane. Il flusso più fresco e instabile produrrà forti temporali da domani a cominciare dal nordovest, poi tra venerdì, sabato e domenica toccherà anche al resto d’Italia.

In particolare spicca il peggioramento relativo alla depressione nordafricana, che tra venerdì, sabato e domenica investirà in modo piuttosto intenso le isole maggiori ed il medio-basso Tirreno. È probabile l’arrivo di rovesci estesi e forti temporali, in grado di generare nubifragi, su Sardegna, Sicilia (specie centro-orientale), Calabria, Campania e Lazio. Temporali sparsi anche su Basilicata, Puglia, zone interne del centro e al nord, seppur con minor frequenza e diffusività.

A cura di Raffaele Laricchia