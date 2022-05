Meteo: altra giornata variabile col rischio TEMPORALI per alcuni settori

Anche oggi avremo a che fare con una giornata variabile, generalmente stabile al mattino e piuttosto instabile al pomeriggio su alcune aree (non tutte). L’assenza di un massiccio campo di alta pressione permette lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani, scatenati dal transito di aria più fresca e instabile in alta quota proveniente dal centro-nord Europa.

Un po’ di nuvolosità al momento la troviamo in Sardegna e al nordovest, dove non mancano locali piovaschi sempre ben accetti in questo periodo estremamente siccitoso. Altrove splende il Sole disturbato solo da qualche velatura.

Tra il pomeriggio e le prime ore della sera sarà facile imbattersi in piovaschi, acquazzoni e temporali isolati su Valle d’Aosta, Piemonte, zone interne della Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Appennino marchigiano/abruzzese/molisano, zone interne della Campania, Basilicata e rilievi pugliesi e calabresi. Nettamente più stabile lungo le coste.

L’instabilità entrerà nel vivo nei prossimi giorni, come indicato in questo articolo >>>

A cura di Raffaele Laricchia