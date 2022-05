Piogge torrenziali e inondazioni nell’area di Valencia, forti disagi negli spostamenti

Piogge torrenziali provocate da un intenso temporale hanno colpito nella giornata di ieri, Mercoledì 3 Maggio, l’area della comunità valenciana. Estesi allagamenti hanno interessato la capitale e diverse città vicine, con forti disagi soprattutto alla circolazione e agli spostamenti.

In meno di 24 ore sono caduti circa 200 millimetri di pioggia. Oltre 50 interventi di soccorso sono stati compiuti nel corso della giornata. Alcune persone rimaste bloccate in auto dall’acqua alta sono state tratte in salvo. Per fortuna non si registrano vittime o feriti.

Nella città di Valencia la polizia ha interrotto il traffico nei tunnel Hermanos Machado, Primado Reig, Pérez Galdós e Grandes Vías mentre lavorava per abbassare il livello dell’acqua. In punti come Avenida de Serrería o Avenida de los Naranjos, l’acqua ha trascinato via container e alcuni mezzi.

Secondo i meteorologi si è trattato del giorno di maggio più piovoso della storia dal 1871.

A cura di Francesco Ladisa