Previsioni meteo: primo caldo in arrivo la prossima settimana?

Le condizioni meteo sull’Italia seguiteranno ad essere spesso perturbate per il resto della settimana grazie ad aria relativamente fresca e instabile che alimenterà piogge e temporali sparsi, specialmente sulle aree tirreniche e lungo le zone interne della penisola (come abbiamo visto in questo articolo).

Volgendo però lo sguardo più a lungo termine, analizzando le ultime emissioni dei modelli matematici, notiamo che nella prossima settimana la situazione meteo potrebbe radicalmente cambiare. Dopo delle ultime note di instabilità fra Lunedì e Martedì (per lo più temporali pomeridiani nelle aree interne del centro-sud), un’area di alta pressione, di matrice sub-tropicale, potrebbe estendersi con convinzione verso il bacino del Mediterraneo ed aprire una fase più stabile e calda sull’Italia. Ciò a partire da Mercoledì 11/Giovedì 12 Maggio.

In questo contesto le temperature tenderanno a crescere sensibilmente, raggiungendo diffusamente valori diurni fra i 25 e i 30 gradi, specialmente in Pianura Padana e nelle zone tirreniche. Insomma un primo vero e proprio assaggio d’estate. Quanto potrebbe durare? Ancora presto per dirlo. Vi aggiorneremo con maggiori dettagli nei prossimi giorni.

A cura di Francesco Ladisa