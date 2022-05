Terrore su un volo partito da Mumbai: estrema turbolenza provoca almeno 17 feriti [VIDEO]

Volo da incubo per 200 passeggeri ed equipaggio a bordo quello vissuto nella giornata di Domenica 1 Maggio in India, su un Boeing 737 della compagnia SpiceJet, partito da Mumbai e diretto a Durgapur.

Dopo una prima parte di volo estremamente tranquilla, l’aereo ha incontrato una intensa turbolenza a circa 30 minuti dall’atterraggio, che lo ha letteralmente sballottato, facendo vivere così momenti di panico e terrore. Diverse persone, almeno 17, hanno riportato ferite, in alcuni casi anche gravi.

«Non so se abbiamo volato in una tempesta, ma l’aereo ha cominciato a rimbalzare su e giù e di lato. Il Boeing 737 andava su e giù come una palla di gomma. Sembrava di essere lasciati cadere da un palazzo di 100 piani e poi essere sbalzati a quelle altezze in pochi secondi. Ho stretto la cintura di sicurezza e mi sono tenuto stretto alla maniglia del sedile», ha raccontato un passeggero a bordo.

«Ho visto i passeggeri, che forse si erano dimenticati di allacciare le cinture, rimbalzare su e giù dai loro posti e colpire i contenitori dei bagagli in alto. Alcune persone hanno cominciato a pregare», ha aggiunto.

A cura di Francesco Ladisa