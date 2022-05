Depressione minacciosa nel Mediterraneo da domani, rischio temporali e nubifragi

Venerdì, sabato e domenica saranno tre giorni molto instabili e perturbati in Italia a causa di una depressione in via di sviluppo sulle coste nordafricane, alimentata da aria fresca nord Atlantica. Il vortice sta già prendendo forma ed entro domani si piazzerà tra il basso Tirreno ed il canale di Sicilia dando inizio ad una fase perturbata piuttosto incisiva.

Le piogge e i temporali si manifesteranno a più riprese soprattutto al nordovest, sul lato tirrenico e le isole maggiori, con accumuli a tratti sicuramente importanti. Le regioni più colpite saranno Sicilia, Sardegna, Calabria e Piemonte, dove isolati accumuli potranno superare i 90-100 mm. Le piogge comunque si riveleranno piuttosto diffuse, con accumuli generali tra i 10 e i 40 mm.

Piogge più disorganizzate su Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Emilia Romagna, ma comunque presenti con accumuli interessanti. Leggermente più asciutto sul Triveneto e sulle coste adriatiche.

I temporali più intensi potrebbero colpire la Sicilia e la Calabria tra venerdì e sabato, con accumuli a tratti molto importanti su catanese, messinese ionico, siracusano, ennese, ragusano, reggino. Non escludiamo l’arrivo di isolati ma forti nubifragi.

A cura di Raffaele Laricchia