Forte temporale in Puglia: grandinate sull’Alta Murgia barese

Un temporale localizzato ma piuttosto intenso si è abbattuto nel pomeriggio di ieri nell’area dell’Alta Murgia barese, in Puglia.

Una violenta grandinata (con chicchi per fortuna di piccole dimensioni) ha interessato la zona di Contrada Dolcecanto a Gravina in Puglia, lungo la S.P. 52 in direzione Poggiorsini.

Strade e campi sono stati imbiancati dalla grandine, come possiamo vedere dalle immagini realizzate da Franco Labarile. Purtroppo si prospettano danni significativi alle colture locali.

A cura di Francesco Ladisa