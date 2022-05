Meteo: peggioramento in atto, rischio TEMPORALI oggi su alcune regioni

Il satellite parla chiaro: il tempo è in netto peggioramento nel Mediterraneo grazie alla formazione di una vasta depressione nei pressi delle coste nordafricane, alimentata da una massa d’aria fresca proveniente dal nord Atlantico.

Un tappeto di nubi sta avvolgendo buona parte della penisola, in particolare centro e nord Italia, sebbene le precipitazioni risultano ancora sparse e deboli. Solo sul Piemonte troviamo maggior instabilità.

Nelle prossime ore il tempo peggiorerà nettamente su tutto il nordovest, in particolare su Piemonte e Valle d’Aosta dove saranno possibili temporali localmente intensi.

Rovesci e temporali sparsi in Liguria, Lombardia e, entro sera, anche su Toscana, Marche, Umbria, Lazio. Maltempo presente in Sardegna, mentre sul resto d’Italia avremo tempo più stabile sebbene contraddistinto da tante nubi in cielo.

A cura di Raffaele Laricchia