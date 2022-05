Oklahoma: fulmine colpisce bagno di un palazzo e disintegra il water, le incredibili immagini

Violenti sistemi temporaleschi e anche una serie di tornado hanno colpito nella serata di ieri l’Oklahoma, causando ingenti danni materiali.

Un grosso tornado si è abbattuto nella città di Seminole, a circa 80 chilometri a sudest di Oklahoma City: i media statunitensi hanno riferito di interi edifici abbattuti e strade coperte di macerie. Un altro vortice ha colpito la cittadina texana di Lockett, vicino al confine con l’Oklahoma.

Impressionante quanto accaduto nella località di Okmulgee (a sud di Tulsa), dove durante un violento temporale un fulmine è penetrato all’interno di un palazzo e ha viaggiato attraverso il bagno distruggendo letteralmente il water.

Okmulgee, Oklahoma fire crews say they had a bizarre lightning strike call at the Oxford Apartments overnight. They say lightning came through the vent in the roof and struck the toilet, shattering it. Photos from @brookegrif_tv. #okwx pic.twitter.com/sLP83ccXAo

— Weathercaster Johnny Caudle (@wxcaudle) May 5, 2022