Avviso di fenomeni intensi emesso dall’Aeronautica: precipitazioni intense e temporali su diverse regioni del centro-sud

Il vortice ciclonico presente sul centro-sud Italia continuerà ad alimentare piogge e temporali anche nella giornata di domani.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per diverse regioni. Ecco il comunicato:

PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

-PER LE PROSSIME 24 ORE SULLA SARDEGNA;

-PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA SICILIA.

ALTRESI’ SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

-DAL TARDO POMERIGGIO/SERA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SULLA CALABRIA, SPECIE AREE JONICHE;

-DALLE 00 UTC DI DOMANI, SABATO 7 MAGGIO, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA BASILICATA, SPECIE AREE JONICHE, IN RAPIDA ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DELLA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE A MOLISE E

ABRUZZO.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa