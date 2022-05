Doppia scossa di terremoto alle pendici dell’Etna: boato avvertito a Linguaglossa (Catania)

Due scosse di terremoto ravvicinate si sono verificate in mattinata in Sicilia nell’area dell’Etna, alle pendici nord-orientali del vulcano.

La prima di magnitudo 2.6 alle 11:06, la seconda di magnitudo 2.2 alle 11:10, entrambe nei pressi di Linguaglossa, in provincia di Catania.

La prima scossa, avvenuta a 900 metri di profondità secondo le rilevazioni INGV, è stata nettamente avvertita accompagnata da un boato nella zona di Linguaglossa. Naturalmente non si registrano danni a cose o persone.

Consulta la SEZIONE TERREMOTI per rimanere aggiornato su tutte le scosse che avvengono in Italia in tempo reale.

A cura di Francesco Ladisa