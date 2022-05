Meteo: il maltempo non molla su molte regioni, inizio di settimana instabile!

Inizio di settimana più autunnale che tardo primaverile in tante località del Meridione, a causa della permanenza di un vortice di bassa pressione piuttosto esteso e incisivo. Nelle scorse 48 ore si sono susseguiti rovesci e temporali a più riprese da nord a sud, mentre da oggi assisteremo ad un lento rinvigorimento dell’anticiclone a cominciare dalle regioni settentrionali e via via, in settimana, anche sul resto d’Italia.

Per il momento, tuttavia, diverse regioni saranno costrette a fare i conti con nuovi acquazzoni e temporali: ci riferiamo in particolare a Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio e l’Appennino. Soprattutto durante il pomeriggio potranno svilupparsi fenomeni piuttosto intensi seppur localizzati. Andrà nettamente meglio lungo il versante adriatico dove tornerà il Sole. Più stabile anche al nord dove qualche fenomeno isolato prediligerà colline e montagne.

L’alta pressione si rinforzerà ulteriormente entro giovedì riuscendo ad inglobare tutta Italia, regalando anche un sensibile aumento delle temperature. Già mercoledì potremo sfiorare i primi 30°C in pianura Padana!

A cura di Raffaele Laricchia