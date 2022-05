Sciame sismico in Toscana: nuova scossa all’alba, paura a Firenze

Prosegue lo sciame sismico nel fiorentino: una nuova scossa di magnitudo superiore rispetto a quelle registrate in tutta la giornata di ieri si è verificata oggi 10 Maggio verso l’alba, alle ore 5:51.

Il sisma è stato di magnitudo 3.3 e ha avuto epicentro a 4 km da Impruneta, fulcro dello sciame sismico che perdura da giorni. Il terremoto è stato avvertito distintamente nell’area epicentrale e anche nella città di Firenze, in particolare nei quartieri meridionali. La scossa si è verificata a una profondità di 9 km.

Non si segnalano danni a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa