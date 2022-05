Previsioni meteo: giorni da piena ESTATE in arrivo, temperature oltre 30 gradi su alcune regioni

L’arrivo della prima ondata di caldo della stagione è ormai confermata e potremmo dire già iniziata. Un vasto campo di alta pressione si sta espandendo dal medio Atlantico sin sul Mediterraneo, favorendo non solo tanta stabilità ma anche un forte aumento termico.

Le temperature saliranno giorno dopo giorno nel prosieguo di settimana e raggiungeranno l’apice sul finire della settimana. Il caldo poi persisterà anche nei primi giorni della prossima settimana, facendosi sentire maggiormente sulle regioni settentrionali e nelle aree interne del centro e del sud. Ma quanti gradi raggiungeremo? Ebbene la colonnina di mercurio potrebbe spingersi addirittura oltre i 30°C in pianura Padana: su bassa Lombardia, Emilia, basso Veneto potremo sfiorare temperature di circa 32-33°C tra domenica e martedì, come se ci trovassimo in piena estate!

Valori attorno ai 30-31°C nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Basilicata nei medesimi giorni. Sulle coste avremo temperature più basse grazie alle brezze.

Oltre al caldo dovremo fare i conti anche col ritorno dei temporali proprio nel corso del fine settimana! Aria più instabile riuscirà ad intrufolarsi sulle regioni del nord dove andrà a scatenare temporali localmente intensi dapprima sulle Alpi e a seguire in pianura Padana, in modo molto disorganizzato. Le temperature non ne risentiranno particolarmente e continuerà a fare caldo su tutto il nord.

A cura di Raffaele Laricchia