METEO: forte anticiclone su tutta Italia, assaggio d’estate nelle prossime ore

L’immagine satellitare non lascia spazio a tante interpretazioni: l’anticiclone sovrasta tutto il Mediterraneo tanto da regalare cieli sereni su quasi ogni angolo d’Italia, eccezion fatta per isolati addensamenti bassi sul mar Ligure e il basso Tirreno.

Come già accennato nei precedenti aggiornamenti, proprio da oggi potremo entrare ufficialmente nella prima vera ondata di caldo della stagione. Infatti nel corso del pomeriggio avremo un marcato aumento delle temperature che porterà la colonnina di mercurio a ridosso dei 30°C su buona parte della pianura Padana, come se ci trovassimo in piena estate. Già alle 10 registriamo temperature di circa 23-25°C tra Veneto, Emilia, Lombardia e lungo il versante adriatico, ma entro le 14-15 di pomeriggio le temperature saliranno ulteriormente.

Possibile anche qualche temporale pomeridiano quest’oggi, perlopiù sui monti e in via del tutto localizzata.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia