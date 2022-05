Scossa di terremoto avvertita intensamente a Firenze: aggiornamenti LIVE

Una nuova scossa di terremoto, piuttosto intensa, è stata avvertita poco fa, alle 23:12, nell’area di Firenze.

Dalle prime stime dell’INGV il sisma è stato di magnitudo 3.7 (a breve i dati ufficiali INGV) ed ha avuto epicentro nella zona di Impruneta (3 km a S-W), dove da diversi giorni è in atto uno sciame sismico.

Attimi di paura dunque nel capoluogo toscano, dove la scossa è stata percepita nettamente da migliaia di persone. Tremori avvertiti anche a Pistoia, Prato e altre città vicine.

Non si segnalano danni a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa